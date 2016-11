Die Zukunft der Langebrückenstraße 14 in Fulda

Die Bürger*innen-Initiative Langebrückenstraße 14 (BI L14, printzip berichtete in der September-Ausgabe ) hat ein Konzept zur Zukunft des Areals in Fulda erarbeitet. Dabei haben die Beteiligten versucht, sowohl das Interesse der über 20 Vereine und Projekte, die das Gelände zurzeit nutzen, zu wahren als auch Ideen für die neuen Investoren, die das Areal im August gekauft haben, zu entwickeln .

Für die BI L14 und die verschiedenen Projekte vor Ort ist es das Kernanliegen, das Areal künftig weiter gemeinsam nutzen zu können. „Ich finde eine Gemeinschaft vor, die Freizeit, Kultur, Sozialarbeit, Lebenshilfe praktiziert. Alles läuft ohne Vorschriften, unaufgeregt, vieles wird improvisiert. Resignation: nein! Prinzip: Nachbarschaftshilfe, Ideenreichtum! Fast alles wird auf Basis von Eigeninitiative und Gemeinnützigkeit geleistet“, schildert Günter Pfeffer. Er betreibt seit drei Jahren auf dem Gelände eine Werkstatt und einen kleinen Laden für Möbel und Alltagsdinge, um sich seine Rente aufzubessern. Diese von gegenseitiger Hilfe geprägte Situation möchte die BI L14 wenn nur irgend möglich erhalten. Das Kino 35, das Café Panama sowie die Räume des Repair Cafés „Erneuer:Bar“, der Nähbar, des Kleidertauschladens, der Siebsdruckwerkstatt und der Gelben Rübe sollen daher in ihrer bisherigen Nutzung erhalten bleiben, ebenso im anderen Teil des Gebäudekomplexes die Räume von Youropa mit dem Underground. Auf dem 7.500 qm großen Gelände könnte es aber künftig eine Mischnutzung geben mit Werkstätten und Ateliers, kulturellen und sozialen Projekten, neu gebauten Wirtschaftsflächen (Praxen, Büros, Dienstleistungen) und neu zu schaffendem Wohnraum für untere bis mittlere Einkommensschichten sowie einem Hostel und einem Cafe. In dieser vielfältigen Nutzung würden Austausch unter den Nutzer*innen und Mitgestaltungsmöglichkeiten für Bürger*innen erhalten bleiben, vielleicht gar noch stärker erfolgen.

Hostel und Café – Brücke in die Innenstadt

Im zur Langebrückenstraße gelegenen Vorderhaus, das seit zwei Jahren leer- und unter Ensembleschutz steht, ist ein Nutzungsmix von Wohnen und Arbeiten vorgesehen. Die Projektgruppe der BI L14 hat dabei die Idee eines Hostels mit dem Namen „Brückenschlag“ entwickelt. In einem Neubau in diesem Bereich könnte dieses von einem karitativen Träger betrieben werden. In dem Hostel soll es die Möglichkeit zur Ausbildung und Qualifizierung für Geflüchtete, Langzeitsarbeitslose oder Behinderte geben. Auch sollen sie dort übernachten können. Es soll ein integrativer, inklusiver Betrieb entstehen. Okologische Kriterien und Nachhaltigkeit würden beim Bau und bei der Einrichtung des Hostels (zum Beispiel mit mit Second-Hand-Möbeln und Recycletem) berücksichtigt. Künstler*innen könnten bei der Einrichtung helfen, die ansässigen Werkstätten und Vereine bei Reparaturen, einem Fahrradverleih oder bei der Verpflegung der Gäste mitwirken. Das Hostel soll sich an Rucksacktouristen, Künstler*innen mit Auftritten in der Region oder auch Neu-Fuldaer*innen auf Wohnungssuche wie Studierende richten. Das Vorderhaus böte außerdem weiteren Platz für Werkstätten, Ateliers und Künstler*innen.

Eine weitere Idee: das Café „Filetstück“ (hier spielt die Bürgerinitiative ironisch auf eine Aussage über das Areal durch Investor Martin Geisendörfer an) könnte Hostelgäste und andere Besucher*innen mit einem saisonalen, regionalen und ökologischen Angebot verpflegen.

Den Innenhof möchte die BI L14 erhalten, da er der Dreh- und Angelpunkt der seit über zwanzig Jahren andauernden Belegung durch nachhaltige Projekte unter dem Dach der AWO ist. Im Innenhof selbst könnten neben Außenanlagen des Cafés Grünflächen und Kunstobjekte einen Platz finden.