Festspiele 2019 mit „Der Prozess“ und „Funny Girl“

„Selten so aktuell wie heute“



Hinkel wird „Der Prozess“ für die Stiftsruine bearbeiten und inszenieren. Zwar bezeichnet er den Roman als „einen der ersten Psychothriller der Weltliteratur“. Bei seiner Inszenierung möchte er aber vor allem das Humoristische, Abseitige zum Ausdruck bringen. Für ihn sei Kafka ein Vorläufer etwa für Loriot der die Coen-Brüder. „Der Prozess“ sei selten so aktuell wie heute und passe in eine Zeit, in der die Entwicklungen in manchen Ländern dahin gingen, dass Legislative und Judikative nicht mehr immer getrennt sind, in der Politiker versuchen, Richter abzusetzen oder in der Leute einfach verhaftet würden, führte Hinkel aus. In vielen Teilen der Welt sei eine Zeit des Umbruchs – ebenso wie bei Kafkas Roman, der kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges entstanden ist. Außerdem sei es ihm wichtig, Stoffe auf die Bühne zu bringen, die nicht „in jedem zweiten Theater“ gespielt werden, so Hinkel.



Für das Musical „Funny Girl“ wird Stefan Huber erneut nach Bad Hersfeld kommen, wo er z.B.mit großem Erfolg Titanic inszeniert hat, obwohl er „eine Inszenierung nach der anderen in Deutschland macht“. „Shakespeare in Love“ und „Hair“, die 2018 gezeigt wurden und komplett ausverkauft waren, würden für 2019 „noch etwas perfektioniert“.